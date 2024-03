Das Wetter: meist bewölkt mit nur wenig Sonne, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt mit nur wenig Sonne. Vereinzelt Regen, vor allem im Westen - später auch in Alpennähe und im Süden Niederbayerns. Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad. Kommende Nacht weiter viele Wolken und etwas Regen bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen im Osten oft bewölkt mit einzelnen Schauern, im Westen auch etwas Sonne. Am Sonntag freundlicher. 11 bis 17 Grad. Am Montag oft bewölkt und wieder kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 12:00 Uhr