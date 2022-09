Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit gewittrigen Regenfällenund teils windig, nur südlich der Donau zeigt sich die Sonne. Im Norden regnet es auch länger. Höchstwerte bei 18 bis 25 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft, wird aber deutlich kühler. Am Samstag nur noch 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 10:00 Uhr