Das Wetter: Meist bewölkt, im Westen Regen; Höchstwerte 8 bis 12 Grad

Kabinett informiert über künftige Corona-Regeln in Bayern

München: Ministerpräsident Söder und die Minister Holetschek und Piazolo informieren in Kürze über die künftigen Corona-Richtlinien in Bayern. Die Staatsregierung hat am Vormittag darüber beraten. Angesichts der wieder deutlich gestiegenen Infektionszahlen gilt die Verschärfung einiger Regeln als wahrscheinlich. So könnte in Schulen wieder die Maskenpflicht im Klassenzimmer kommen. Außerdem dürfte der Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen für Ungeimpfte erschwert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.11.2021 12:45 Uhr