Das Wetter: Meist bewölkt, im Südosten Regen; maximal 5 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und windig. Vor allem im Südosten Regen bei 5 bis 12 Grad. In der Nacht plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen in Unterfranken bewölkt, sonst oft recht freundlich. Zum Abend hin von Westen her Regen. Sonntag und Montag teils bewölkt, teils freundlich, in Südbayern mitunter auch länger sonnig. Zwischendurch gelegentliche Regen. Höchstwerte 8 bis 14, in den Nächten 9 bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 16:00 Uhr