Das Wetter; Meist bewölkt, im Osten Regen; Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Berliner Landeswahlleitung will Einspruch gegen Wahlergebnis einlegen

Berlin: Das Chaos bei der Wahl in Berlin hat ein Nachspiel. Die Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgericht Einspruch gegen die Ergebnisse einlegen. Grund sind demnach Verstöße in zwei Wahlkreisen, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten. Ob dort die Abstimmung wiederholt wird, muss das Gericht entscheiden. - Am 26. September fanden in Berlin neben der Bundestagswahl drei weitere Abstimmungen statt, unter anderem zum Abgeordnetenhaus. - Bleibt es beim jetzigen Ergebnis, dann stehen die Zeichen in der Hauptstadt weiter auf rot-grün-rot. SPD-Chefin Giffey kündigte an, das bisherige Regierungsbündnis fortzusetzen; die Sondierungen sollen morgen abgeschlossen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 15:00 Uhr