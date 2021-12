Das Wetter: meist bewölkt, Höchstwerte bis 6 Grad

Politiker beklagen Bedrohungen durch radikale Impfgegner

Berlin: Immer mehr Politiker zeigen sich besorgt über Bedrohungen durch radikale Impfgegner. Der saarländische Ministerpräsident Hans spricht von einer "neuen Qualität". Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presseagentur, auch er bekomme zu spüren, dass der Ton rauer werde - in den sozialen Netzwerken und auf der Straße. Das gehe bis zu übelsten Äußerungen auch mit Blick auf die Familie, so Hans. Auch Bundestagspräsidentin Bas hält die Fälle von Hass und Hetze in sozialen Netzwerken für bedenklich. Die SPD-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", was sich derzeit im Internet abspiele, sei kein Diskussionsprozess mehr, sondern zunehmend eine Bedrohung. Bas forderte Transparenzpflichten für Digital-Plattformen und Rechtsgrundlagen, die diese in die Verantwortung nehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 11:15 Uhr