Das Wetter: Meist bewölkt, Höchstwerte bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt, gebietsweise regnet es. In Alpennähe scheint auch mal die Sonne. Höchswerte zwischen 5 und 10 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar. Tiefsttemperaturen um ein Grad. In den nächsten Tagen bleibt es trocken. Im Norden Bayerns überwiegend die Wolken, im Süden ist es freundlicher. Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 14:00 Uhr