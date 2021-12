Das Wetter: Meist bewölkt, Höchstwerte 0 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, nur in der Nähe der Alpen ab und zu längere sonnige Abschnitte. Am Abend im Mittelgebirgsraum etwas Regen und Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte um 2 Grad. Die Aussichten bis zum 2. Weihnachtsfeiertag: Gelegentlichen Regen. Am ersten Feiertag in den fränkischen Mittelgebirgen vorübergehend Schnee. Tageshöchstwerte 3 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2021 12:00 Uhr