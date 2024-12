Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Schnee oder Regen; 2 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, gebietsweise Schnee oder Regen und zum Teil windig, zwei bis fünf Grad. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach, am Abend neuer Schnee und Regen. In der Nacht gebietsweise Schnee oder Regen, Tiefsttemperaturen um zwei Grad. Zum Wochenauftakt kaum Wetteränderung. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt. Am Mittwoch gebietsweise Regen, sechs bis elf Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 10:00 Uhr