Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Regen; Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand ab und zu sonnig. Sonst bewölkt und gebietsweise Regen, in der zweiten Tageshälfte weniger Regen. Sehr lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen von den Alpen her zunehmend freundlich. Dienstag und Mittwoch im Süden oft sonnig, im Norden überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 09:00 Uhr