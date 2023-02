Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Regen; Höchstwerte 10 bis 13 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnsystem Cell Broadcast kann überall eingesetzt werden

Bonn: Das Warnsystem Cell Broadcast geht heute bundesweit an den Start. Alle drei Netzbetreiber Telekom, Telefónica und Vodafone teilten mit, die Technologie sei in den Mobilfunkstationen implementiert. Das Warnsystem ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radioansagen und Warn-Apps. Es werden Nachrichten an alle kompatiblen Smartphones geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Gewarnt wird zum Beispiel vor einem Großbrand oder vor Hochwasser. Das Handy schrillt dabei laut. Alle Bürger dürfte es dennoch nicht erreichen: Im Flugmodus bleibt der Alarm stumm. Laut Vodafone ist zudem etwa ein Viertel der Handys technisch nicht in der Lage das Warnsystem zu empfangen. Cell Broadcast ist eine Reaktion auf die Unwetterkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2023 06:00 Uhr