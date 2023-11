Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Regen, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt. Zunächst in Franken gebietsweise Regen, später auch in der Oberpfalz und in Schwaben einzelne Schauer. Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Kommende Nacht zeitweise Regen bei Tiefstwerten um 4 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Zeitweise schauerartiger Regen. Die Schneefallgrenze sinkt am Wochenende auf bis zu 700 Meter. Tiefstwerte + 6 bis -3 Grad, Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 13:15 Uhr