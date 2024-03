Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Regen, an den Alpen Schnee; 1 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt bis trüb und vereinzelt Regen, am westlichen Alpenrand bis in Tallagen herab Schnee bei 1 bis 11 Grad. In der Nacht meist trocken. Es kühlt ab auf +4 bis -3 Grad. Morgen bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Südosten örtlich Schauer. Am Freitag und Samstag nach örtlichem Nebel in ganz Bayern viel Sonne. Höchstwerte 5 bis 15 Grad, in den Nächten +2 bis -5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2024 14:45 Uhr