Das Wetter: Meist bewölkt, ganz im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Unterfranken ab und zu Sonne. Sonst bewölkt und vom Alpenrand bis ins südliche Niederbayern gelegentlich Regen. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar mit Tiefsttemperaturen nahe 0 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt; nur ganz vereinzelt Schauer. Sonntag und Montag meist trocken und zeitweise freundlich, im Süden mitunter auch länger sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2024 12:45 Uhr