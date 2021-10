Das Wetter: meist bewölkt, bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe auch sonnig, sonst bewölkt. Von Westen her gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. In der Nacht örtlich Nebel, Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen nach Frühnebel heiter, an den Alpen föhnig. In Franken etwas Regen, 18 bis 22 Grad. Am Donnerstag stürmisch und wechselhaft bei 12 bis 17 Grad. Am Freitag Sonne-Wolken-Mix, einzelne Schauer, etwas kühler.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.10.2021 10:15 Uhr