Das Wetter: meist bewölkt, bis 12 Grad

Unionspolitiker schlagen Verlängerung der Ferien im Winter vor

Berlin: Angesichts der zunehmenden Corona-Infektionen schlagen Unions-Politiker vor, die Schulferien im Winter zu verlängern. Der Hamburger CDU-Chef Ploß regte in einem Zeitungsinterview eine Verlängerung der Winterferien um zwei bis drei Wochen an. Im Sommer könne man dann entsprechend kürzen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Pilsinger schlug vor, die Weihnachtsferien um bis zu vier Wochen zu verlängern und die Oster- und Sommerferien zu kürzen. Das Wohl der Schüler und Lehrer müsse im Vordergrund stehen, so Pilsinger. Laut Robert-Koch-Institut ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Deutschland seit gestern um 4.122 Fälle gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 09:00 Uhr