Das Wetter: Meist bewölkt bei maximal 2 bis 8 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Tausende demonstrieren in China weiter gegen die Corona-Politik

Peking: In China hält die größte Protestwelle seit Jahrzehnten an. Die Demonstrationen gegen die Null-Covid-Politik der Regierung gehen in vielen Städten weiter. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. So gingen Polizisten in Peking gegen Hunderte Menschen vor. Eine unbekannte Zahl von Personen wurde festgenommen. Am Abend hatten Demonstranten in Shanghai als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hochgehalten. Proteste wurden auch aus den Millionen-Städten Wuhan und Chengdu gemeldet. Die staatlichen Behörden haben inzwischen offenbar sämtliche Berichte zu den Protesten in Online-Netzwerken gelöscht. Nach Angaben der BBC wurde einer ihrer Journalisten in Shanghai festgenommen und geschlagen.

