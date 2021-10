Das Wetter: Meist bewölkt bei bis zu 14 Grad

Polizei und Bundeswehr üben in Hof gemeinsame Terrorabwehr

Hof: Polizei und Bundeswehr trainieren in der Oberfrankenkaserne in Hof heute, wie sie im Terrorfall zusammenarbeiten können. Rund 150 Einsatzkräfte sind an der Übung beteiligt, die "Gemeinsame Oberfränkische Terrorismusabwehr Exercise" heißt. Bayerns Innenminister Herrmann will am Mittag ein Fazit ziehen. Vor einem Jahr hatten Polizei und Bundeswehr bereits eine ähnliche Übung in der Gäubodenkaserne bei Feldkirchen im Kreis Straubing-Bogen durchgeführt. Damals ging es darum, Schwerverletzte nach einem Terroranschlag mit Hilfe besonders geschützter Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 07:00 Uhr