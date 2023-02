Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute in Alpennähe teils längere sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonntag bayernweit trüb mit Regenfällen. Rosenmontag teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. An allen Tagen windig, in Böen stürmisch. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

