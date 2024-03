Das Wetter: meist bewölkt bei 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt. Letzter Regen von Unterfranken bis Schwaben. Später dann Regen in Alpennähe und im Süden Niederbayerns. Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad. Kommende Nacht nur in Franken Auflockerungen. Abkühlung auf 5 bis 1 Grad. Morgen im Osten und Süden weiter viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Westen auch etwas Sonne. Am Sonntag freundlicher. 11 bis 17 Grad. Am Montag kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2024 14:45 Uhr