Das Wetter: Meist bewölkt bei 2 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, höchstens kurze freundliche Abschnitte, nur am westlichen Alpenrand länger sonnig. Höchsttemperaturen bei 2 bis 6 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar und Abkühlung auf minus 3 Grad. Die Aussichten: Auch morgen viele Wolken, nur im Süden recht freundlich, ab Donnerstag zeitweise Schnee- oder Schneeregen bei Werten um den Gefrierpunkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 13:00 Uhr