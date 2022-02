Das Wetter: Meist bewölkt, an den Alpen Sonne, 5 bis 9 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen gibt es etwas längere sonnige Abschnitte, sonst bleibt es bewölkt oder trüb mit gelegentlichem Sprühregen.Tagsüber lebhaft auffrischender Wind. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. Morgen bleibt es weitgehend trocken und teils sonnig, teils bewölkt. Sonntag in Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst trüb mit Regen und teils stürmischen Böen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 07:00 Uhr