Das Wetter: Meist bewölkt, an den Alpen Regen bei bis zu 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und besonders am Alpenrand häufig Regen, sonst nur noch einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad im Süden und 14 Grad in Mittelfranken. Morgen bewölkt mit etwas Regen am Alpenrand, maximal 10 bis 15 Grad. Freitag wieder freundlicher und meist trocken bei bis zu 17 Grad. Samstag überwiegend sonnig und trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 06:00 Uhr