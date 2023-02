Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe teils Sonne, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. Nachts windig und regnerisch, von Norden her auch Schnee. Tiefstwerte um 2 Grad. Die Aussichten bis Montag: Am Wochenende meist bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Am Montag windig, Sonne und Wolken, im Süden vereinzelt Schnee. Höchsttemperaturen -1 bis +6 Grad, nachts Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 06:00 Uhr