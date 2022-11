Das Wetter: mehr Wolken, in der Nacht Regen

Nachrichtenarchiv - 09.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Südosten noch etwas Sonne, sonst zunehmend bewölkt und gebietsweise Regen. In der Nacht weiterer Regen, im Süden teils länger anhaltend bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad. Morgen Vormittag an den Alpen und im Bayerischen Wald letzte Schauer, sonst trocken und im Tagesverlauf auch sonnige Abschnitte. Freitag und Samstag teils länger trüb durch Nebel und Hochnebel, teils freundlich; 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 16:00 Uhr