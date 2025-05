Das Wetter: Mehr Wolken als Sonne, örtlich Schauer und Gewitter, 17 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Neben etwas Sonne einige dichte Wolken und in Franken sowie in der Oberpfalz Schauer oder Gewitter. Nach Süden hin länger freundlich und trocken, später sind dort kräftige Schauer und Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich. Höchstwerte 17 Grad bis 26 Grad. Morgen verbreitet bewölkt und weiterer Regen. Richtung Oberfranken freundlicher. Temperaturen: 8 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 07:00 Uhr