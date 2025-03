Das Wetter: Mehr Wolken als Sonne, gebietsweise Regen, 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen, nur im Süden vereinzelt sonnig bei maximal 11 bis 17 Grad. Ab dem Nachmittag von Norden her Auflockerungen. In der kommenden Nacht einzelne Schauer und örtlich Nebel bei 7 bis 1 Grad. Morgen weiter unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am Mittwoch im Norden vereinzelt und im Süden öfter Regen und etwas kühler. Am Donnerstag vielerorts freundlich, dann wieder bei maximal 11 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 10:00 Uhr