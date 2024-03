Das Wetter: Letzte Schauer oder Gewitter, sonst trocken, zweitweise klar, später Nebel.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht letzte Schauer oder Gewitter über den Alpen und im Süden Niederbayerns. Sonst meist trocken und zeitweise klar, später mitunter Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 2 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am Wochenende unbeständig mit Wolken, Sonne und schauerartigem Regen. Höchstwerte 8 bis 19 Grad. Am Sonntag kühler, im Bergland Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 20:00 Uhr