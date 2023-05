Das Wetter: Letzte Schauer klingen ab, morgen freundlicher als heute

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung strebt weltweite Vereinbarung zum Ausbau erneuerbarer Energien an

Berlin: Die Bundesregierung strebt eine weltweite Vereinbarung zum Ausbau der erneuerbaren Energien an. Dieses Ziel für die Weltklimakonferenz in Dubai nannte Außenministerin Baerbock zu Beginn des Petersberger Klimadialogs in Berlin. Vor Delegierten aus etwa 40 Ländern verwies Baerbock auf die Erderwärmung. Mit dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere auch in Afrika, könne diese doch noch auf 1,5 Grad begrenzt werden. Die Grünen-Politikerin zeigte sich außerdem zuversichtlich, dass die Industrieländer in diesem Jahr erstmals den Entwicklungsländern die eigentlich jährlich zugesagten 100 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz zur Verfügung stellen. In seiner Videobotschaft an die Teilnehmer des Petersberger Klimadialogs hatte UN-Generalsekretär Guterres gefordert, die längst überfälligen Zahlungen zu tätigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2023 17:00 Uhr