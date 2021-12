Das Wetter: Kommende Nacht zunehmend bewölkt und frostig

Söder fordert Vorschlag von der Regierung zur allgemeinen Impfpflicht

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Bundesregierung aufgefordert, so bald wie möglich einen Vorschlag für eine allgemeine Corona-Impfpflicht zu machen. Söder sprach von einer Führungsaufgabe, weil die Bevölkerung in so einer zentralen Frage mitgenommen werden müsse. Es sei positiv, dass jetzt eine Empfehlung des Ethikrats vorliege. Die Expertinnen und Experten hatten sich mehrheitlich für eine Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht auf wesentliche Teile der Bevölkerung ausgesprochen, stellten aber bestimmte Bedingungen. So soll die Regelung von sehr vielen niedrigschwelligen Angebote flankiert werden - und soweit möglich, müsse der Impfstoff frei gewählt werden können. Die Regierung will, dass der Bundestag ohne Fraktionszwang über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht entscheidet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2021 15:00 Uhr