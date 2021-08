Das Wetter: Kommende Nacht wechselnd bewölkt, aber trocken

Push-Meldungen sollen im Katastrophenfall warnen

Berlin: Die Bundesregierung will im Katastrophenfall die Bürger künftig auch mit Push-Nachrichten aufs Handy warnen. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die verheerenden Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, bei denen im Juli viele Bürger von den Überschwemmungen überrascht wurden. Mit Hilfe der Cell-Broadcast-Technologie erhalten alle Handys, die in einer bestimmten Region sind, automatisch eine Warnung per Textnachricht. Auch ausländische Handys bekommen die Warnung, sollten sie sich in dem Katastrophengebiet aufhalten. Die Mobilfunk-Betreiber werden gesetzlich verpflichtet, diese Mitteilungen zu verbreiten. Voraussichtlich ab Herbst nächsten Jahres soll das neue System laufen. Die Kosten werden auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 16:00 Uhr