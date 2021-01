Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter: In der Nacht von Norden her kaum noch Schnee, weiterhin meist bewölkt bei -1 bis - 5 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen im Norden etwas Schnee, sonst meist bewölkt und trocken, nur an den Alpen auch länger sonnig. Tageshöchstwerte 2 bis - 2 Grad, in den Nächten teils sehr frostig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 19:45 Uhr