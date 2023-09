Das Wetter: Klar, später gebietsweise Nebel

Das Wetter in Bayern: Klar oder leicht bewölkt, in der zweiten Nachthälfte lokal Nebel bei Tiefstwerten von 12 bis 7 Grad. Bis Samstag abgesehen von vormittäglichen Nebelfeldern oft sonnig bei 23 bis 27 Grad. Am Samstag auch Wolken und vereinzelt Schauer möglich und etwas kühler. In den Nächten Tiefstwerte von 15 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 20:00 Uhr