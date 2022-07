Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, es kühlt ab auf 15 bis 7 Grad. Auch in den kommenden Tagen sonniges Hochdruckwetter: Am Tag bis 29 Grad, zum Wochenstart Höchstwerte bis 34 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2022 03:00 Uhr