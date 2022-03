Das Wetter: Klar oder leicht bewölkt

Russland setzt Ultimatum für Verlassen der Stadt Mariupol

Moskau: Russland fordert die ukrainischen Truppen in der Hafenstadt Mariupol jetzt ultimativ auf, die Waffen niederzulegen. Sie sollen die belagerte Stadt am Vormittag verlassen. Dazu werde von 8 bis 10 Uhr Mitteleuropäischer Zeit ein Korridor eingerichtet, so Generalmajor Misinzew. Die ukrainischen Einheiten sollten die Stadt ohne Waffen und Munition auf der vereinbarten Route verlassen, heißt es weiter. Noch in dieser Nacht erwartet die russische Seite demnach eine - so wörtlich - "förmliche schriftliche Antwort". Sie soll bis 3 Uhr unserer Zeit vorliegen. Eine ukrainische Reaktion auf dieses Ultimatum ist noch nicht bekannt. - Mariupol stand in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der russischen Angriffe in der Region. Zehntausende Menschen haben die Stadt bereits verlassen. Nach russischen Angaben sollen sich noch 130.000 Zivilisten in Mariupol aufhalten. Vor Beginn des Krieges hatte die Stadt über 400.000 Einwohner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 23:00 Uhr