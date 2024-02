Das Wetter: klar oder bewölkt, örtlich Regen

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen, am ehesten in Alpennähe; mitunter auch sonnige Abschnitte. Morgen wenig Wetteränderung, am Donnerstag teils länger bewölkt oder trüb, teils sonnig. Höchstwerte 5 bis 11 Grad, am Donnerstag 10 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 04:00 Uhr