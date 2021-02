Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es bewölkt mit gebietsweise etwas Schnee, vor allem in Südbayern. Höchstwerte -10 bis +2 Grad. Morgen weiter trüb, örtlich Schnee. Am Donnerstag hört es auf zu schneien, es wird trocken und langsam freundlicher, am Freitag teils längerer Sonnenschein. Tiefstwerte -5 bis -15 Grad, Höchstwerte -11 bis +2 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 10:45 Uhr