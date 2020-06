Nachrichtenarchiv - 26.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Franken meist sonnig, zum Süden hin einzelne Schauer und Gewitter, Höchstwerte 24 bis 30 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende leicht unbeständig mit teils längerem Sonnenschein, Wolken und einzelnen mitunter kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 23 bis 30, am Montag etwas kühler bei 19 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 09:00 Uhr