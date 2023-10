Das Wetter: In der Nacht zweitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt bis trüb. Vereinzelt Regen. In der Nacht von Südwesten her mehr Regen bei 11 bis 6 Grad. Morgen zunächst noch vielerorts Regen, später nur noch einzelne Schauer. Am Wochenende teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte 10 bis 16, am Sonntag 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 17:00 Uhr