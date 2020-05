Das Wetter: In der Nacht zunehmend trocken bei 11 bis 1 Grad

Spahn und Söder besuchen Corona-Test-Produzenten Roche in Penzberg

Penzberg: Nach der Schnellzulassung durch die USA soll der neue Corona-Antikörpertest des Pharmakonzerns Roche in den nächsten Wochen in die Welt exportiert werden. Deswegen haben sich der bayerische Ministerpräsident Söder und Bundesgesundheitsminister Spahn im Entwicklungslabor des Unternehmens im oberbayerischen Penzberg am Vormittag über die neue Untersuchung informiert. Spahn lobte nach dem Laborbesuch die hohe Präzision des neuen Antikörper-Tests. Nach seinen Worten wird Roche noch in diesem Monat drei Millionen solcher Untersuchungen zur Verfügung stellen und dann monatlich fünf Millionen liefern. Söder sprach von einem Meilenstein im Kampf gegen Corona. Laut Söder wird sich der Freistaat mit 40 Mio Euro an dem Forschungszentrum im oberbayerischen Penzberg beteiligen, um den Standort Bayern zu stärken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 19:15 Uhr