Das Wetter: In der Nacht zunehmend regnerisch, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und vereinzelt Regen, vor allem im Westen und Süden. In der Nacht dann zunehmend regnerisch bei Temperaturen von 10 bis 5 Grad. Morgen vereinzelt Schauer, im Süden häufig Regen. Am Mittwoch, Allerheiligen, ganz im Norden bewölkt, sonst zeitweise freundlich, in Alpennähe auch länger Sonne. Am Donnerstag teils freundlich, teils bewölkt; später von Westen her Regen. Tageshöchstwerte zwischen 9 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 17:00 Uhr