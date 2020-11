Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht zieht von Westen her Regen auf, die Temperaturen sinken auf 9 bis 2 Grad. Der Tag startet überwiegend bewölkt, später und auch am Dienstag gebietsweise Regen und sehr windig. Am Mittwoch wieder viel Sonnenschein. Nächtliche Tiefstwerte 7 bis 0 und Tageshöchstwerte 9 bis 16 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.11.2020 01:00 Uhr