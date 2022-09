Das Wetter: In der Nacht zieht der Regen an die Alpen, Tiefstwerte 13 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden teils kräftiger Regen und einzelne Gewitter, im Norden Frankens lockert es auf. Recht windig. In der Nacht von Norden her zeitweise Auflockerungen und höchstens vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Bewölkt und zeitweise Regen, nur im Norden morgen meist trocken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte morgen 13 bis 17, am Wochenende 8 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 17:00 Uhr