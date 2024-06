Das Wetter: In der Nacht zeitweise klar, im Norden Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, später von Norden her Schauerneigung. Tiefstwerte 10 bis 14 Grad. Am Tag Sonne und Wolken, später örtlich Schauer und Gewitter. Dienstag und Mittwoch oft freundlich und nur ganz vereinzelte, aber teils gewittrige Schauer. Höchstwerte morgen 20 bis 26, in den folgenden Tagen zwischen 23 und 31 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 17 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 23:00 Uhr