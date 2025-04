Das Wetter: In der Nacht wolkig und recht windig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt und weiter windig. Abkühlung auf bis zu -1 Grad. Morgen und am Freitag viel Sonne, höchstens ein paar Quellwolken, dabei morgen noch windig. Am Samstag meist trocken. Höchstwerte 15 bis 22 Grad, am Samstag bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 20:00 Uhr