Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Wolken und örtlich Regen, bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig. Abkühlung auf plus 7 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: In Alpennähe Sonne und Wolken. Im übrigen Bayern oft bewölkt und bis Freitag auch gelegentlich Regen, 5 bis 12 Grad, an Silvester bis 18 Grad. Nächtliche Tiefstwerte 9 bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 23:00 Uhr