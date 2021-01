Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar. In Franken gebietsweise Regen, auch im Süden örtlich Sprühregen und Glatteis. Tiefstwerte zwischen 8 und minus 2 Grad. Im Tagesverlauf im Norden windig und bewölkt, im Süden Sonne und Wolken. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 03:00 Uhr