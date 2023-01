Das Wetter: In der Nacht windig, gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen

Kurzmeldung ein/ausklappen Zwei 13jährige aus der Oberpfalz haben offenbar schwere Straftat mit Sprengstoff geplant

Neustadt an der Waldnaab: In der Oberpfalz stehen zwei 13-Jährige im Verdacht, eine schwere Straftat geplant zu haben. Die Polizei stellte bei Durchsuchungen unter anderem Sprengstoff sicher und nahm die Kinder in Gewahrsam. Sie wurden in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Beamten fanden auch Gegenstände, bei denen es sich um selbstgebaute Sprengkörper handeln könnte. Die Ermittler waren den beiden durch Nachrichten in sozialen Netzwerken auf die Spur gekommen.

