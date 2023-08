Das Wetter: In der Nacht weniger Regen

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor ergiebigem Dauerregen in Oberbayern und im Süden von Schwaben. Am Abend stark bewölkt, zeitweise noch Regen. In der Nacht nur noch ganz im Süden Niederschläge bei 12 bis 7 Grad. Die Aussichten: Morgen und Donnerstag wieder häufiger sonnige Abschnitte und vereinzelt Schauer. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 17:00 Uhr