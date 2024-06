Das Wetter: In der Nacht weiter viel Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden weniger Schauer, im Süden dagegen weitere lang anhaltende Regenfälle. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Auch Morgen in Südbayern regnerisch, sonst wechseln Sonne mit Wolken bei 15 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Dienstag und Mittwoch nur noch einzelne Schauer, dazwischen längerer Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 20:00 Uhr